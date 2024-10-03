В Уфе учителям вручили госнаграды

В преддверии Дня учителя в башкирской столице учредили новую награду «Почетный педагог Уфы». И по этому случаю мэр Уфы Ратмир Мавлиев вручил её шестнадцати лучшим работникам образования. Прежде всего, это денежная премия в размере пятидесяти тысяч рублей и направлена на поддержку тех, кто трудится в школах и детских садах, обучает дисциплинам и воспитывает.