В небе над Башкирии пролетит самая яркая за последние 100 лет комета

Жители Башкирии смогут увидеть самую яркую комету. По информации Уфимского планетария, комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) была открыта в январе прошлого года, 27 сентября она прошла перигелий и 12 октября будет лететь на кратчайшем расстоянии от Земли.
Ее максимальная яркость будет видна лишь в течение полутора часов после захода Солнца. 12 октября в 19:00 ее можно будет разглядеть низко над горизонтом, на высоте 7°, на западе в созвездии Девы. И уже в 19:55 она скроется за горизонтом.
Фото: Уфимский городской планетарий