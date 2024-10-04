В небе над Башкирии пролетит самая яркая за последние 100 лет комета

Жители Башкирии смогут увидеть самую яркую комету. По информации Уфимского планетария, комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) была открыта в январе прошлого года, 27 сентября она прошла перигелий и 12 октября будет лететь на кратчайшем расстоянии от Земли.

Если она оправдает надежды и достигнет в этот момент максимальной прогнозируемой яркости, то станет одной из самых ярких комет, видимых в Северном полушарии за последние 100 лет! Последней яркой кометой, видимой в северных широтах, стала комета Хейла-Боппа в 1997 году, и которая была прекрасно видна невооруженным глазом.

Ее максимальная яркость будет видна лишь в течение полутора часов после захода Солнца. 12 октября в 19:00 ее можно будет разглядеть низко над горизонтом, на высоте 7°, на западе в созвездии Девы. И уже в 19:55 она скроется за горизонтом.