В Уфе пассажирский автобус протаранил 13 припаркованных машин

В Уфе на улице Рихарда Зорге пассажирский автобус снес примерно 13 припаркованных автомобилей. Как сообщает агентство «Башинформ», у водителя транспорта перелом ноги, его госпитализировали.

Со слов очевидца происшествия, «НЕФАЗ» без пассажиров выезжал с автобусного парка. По предварительной информации, массовая авария произошла по причине технической неисправности автобуса.

Сейчас на месте работают госавтоинспекторы для установления причин и обстоятельств ДТП.