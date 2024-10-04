Известно, когда завершится реконструкция парка Лесоводов в Уфе

Реконструкцию парка Лесоводов в Уфе завершили на 65%. Сроки открытия немного сдвинули – теперь обновленную площадку должны сдать к концу октября. Об этом заявили в МинЖКХ. Руководство ведомства и члены столичной администрации провели выездную комиссию на территории, где ведутся работы.

Лето выдалось дождливым, из-за чего реконструкция парка Лесоводов затянулась. На участке много земляных работ. Сейчас подрядчики трудятся в усиленном режиме. Кладут тротуарную плитку, асфальтируют прогулочные дорожки.

Особая гордость строителей – детская площадка. Все основные элементы на ней уже установили. Все они выполнены из дерева, что хорошо вписывается в общую концепцию парка Лесоводов.

После реконструкции парк будет более светлым. Специалисты прокладывают дополнительные сети освещения, из-за чего гулять здесь будет комфортно и в темное время суток. Не узнать зону для пикника. Там установили столики с навесами и скамейками, а вот самих мангалов уже не будет. Один из самых масштабных участков на территории парка – спортивная площадка, на которой каждый найдет занятие себе по душе.