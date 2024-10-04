Известно, когда завершится реконструкция парка Лесоводов в Уфе

Реконструкцию парка Лесоводов в Уфе завершили на 65%. Сроки открытия немного сдвинули – теперь обновленную площадку должны сдать к концу октября. Об этом заявили в МинЖКХ. Руководство ведомства и члены столичной администрации провели выездную комиссию на территории, где ведутся работы.
Лето выдалось дождливым, из-за чего реконструкция парка Лесоводов затянулась. На участке много земляных работ. Сейчас подрядчики трудятся в усиленном режиме. Кладут тротуарную плитку, асфальтируют прогулочные дорожки.
Особая гордость строителей – детская площадка. Все основные элементы на ней уже установили. Все они выполнены из дерева, что хорошо вписывается в общую концепцию парка Лесоводов.
После реконструкции парк будет более светлым. Специалисты прокладывают дополнительные сети освещения, из-за чего гулять здесь будет комфортно и в темное время суток. Не узнать зону для пикника. Там установили столики с навесами и скамейками, а вот самих мангалов уже не будет. Один из самых масштабных участков на территории парка – спортивная площадка, на которой каждый найдет занятие себе по душе.
Оценить то, что сделано в парке, уже сейчас могут не только местные жители, но и гости столицы. Жители сами голосовали за благоустройство площадки, реконструкцию которой проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Парк имени Лесоводов – одно из уникальных мест столицы, единственное, где расположены вольеры с дикими животными. Как ожидается, эту территорию позднее планируют превратить в полноценный зоопарк.