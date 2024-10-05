Радий Хабиров поздравил учителей Башкирии с профессиональным праздником

Он отметил, что сегодня без образования не взрастить личность. От знаний и умений школьных наставников во многом зависит жизненный путь и успехи каждого выпускника, республики и будущее страны.

В соцсетях Радий Хабиров рассказал о яркой представительнице большой семьи учителей — Гузель Леоновой. Уже более 30 лет она преподает русский язык и литературу. Сейчас она трудится в лицее «Содружество». Среди учеников Гузель Леоновой — многократные победители и призеры российских и республиканских олимпиад. Педагог и сама участвует в конкурсах. Она — абсолютный победитель конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2014». А в этом году ей присвоили звание народного учителя Башкортостана.