В Башкирии в деревне Шамонино подвели итоги конкурса «Трезвое село»

В Уфимском районе в деревне Шамонино собрались победители и призеры республиканского конкурса на трезвость. В мероприятии приняли участие представители из 30 районов. В рамках мероприятия также состоялось расширенное заседание оргкомитета конкурса.

В едином строю — поборники трезвого образа жизни со всех уголков республики. Представители 51 сельского поселения, в которых жители смогли доказать: жить здорово и ярко можно и без алкоголя.

Во время проведения конкурса такой большой подъём. Всё село меняется. Настроение меняется. Появляются новые общественные пространства. Каждая такая встреча – это большой обмен опыта. Эльвира Аиткулова, председатель Президиума Всемирного Курултая башкир, депутат Государственной Думы

Конкурс «Трезвое село» проводится с 2019 года. И за пять лет он уже стал брендом Башкортостана. На муниципальном этапе среди победителей около 300 сельских поселений. И вот на слёте организаторы дали старт новому проекту, который, как ожидается, финалисты конкурса будут тиражировать и у себя.

Взрослые бегут 6,5 километров, дети — всего 1 километр. Но это только начало. Что как не спорт — лучшее отражение трезвой жизни. Недаром в этом году Агентство стратегических инициатив включило конкурс «Трезвое село» в список «самых сильных идей». То есть мероприятие получило федеральное признание. И это не случайно. Победители конкурса получают деньги, которые тратят на благоустройство села.

На заседании оргкомитета речь шла о том, как еще поощрять победителей. В частности, в Министерстве предпринимательства предложили отдавать приоритет при выдвижении на грант участникам конкурса.

А в Министерстве семьи заявили, что проект по оказанию социальной помощи «Поезд заботы» посетит деревни-финалисты. Специалисты будут выезжать в районы и помогать решать различные проблемы.