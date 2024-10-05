В Уфе прошли соревнования по NoseWork, что буквально означает «работа носом». Это спорт, в котором собака ищет по запаху различные предметы, спрятанные в помещении, на улице или в каких-либо подходящих для этого предметах. NoseWork задумывался как дисциплина, доступная любому псу, независимо от возраста и породы. В башкирской столице направление лишь набирает обороты, но здесь уже принимают всероссийские соревнования.
Тут сложно ответить, кто рад больше: собака или хозяин. Кажется, это поиск не предметов, а положительных эмоций. Алина и её Белка пока новички. Поэтому участвуют в нулевом классе. С поиском на улице справились. Куда сложнее искать в помещении. Но и здесь у тандема проблем не было. Обе выложились на все сто.
На соревновании собачьи носы должны учуять спрятанную корицу. Проходят четвероногие и их хозяева четыре этапа. Открытую зону, помещение, автомобиль, контейнер. И самое главное, NoseWork доступен всем. Четвероногие участники разных возрастов, порода тоже не имеет значения.
Может показаться, что достаточно дать команду собаке, а дальше работа за ней. Но нет, в NoseWork тоже есть различные тактики и подходы к поиску. Исход зависит и от хозяина.
Спортивная дисциплина имеет несколько классов. И чтобы перейти в следующий, нужно поэтапно закрыть каждый. Опытные четвероногие спортсмены и их двуногие сокомандники занимаются поисками уже на больших площадях, где может быть спрятано до пяти целей. Точное количество не сообщается. Нужно довериться собачьему чутью. Персею и Гульнаре уже пророчат успешное спортивное будущее. А уже сегодня спортивная дисциплина увлекла гражданских четвероногих. Сообщество в республике пока только набирает обороты и будет радо новым носикам.