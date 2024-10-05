В Башкирии благоустроили территорию Лебединого озера

В Бураевском районе привели в порядок территорию Лебединого озера. Проект благоустройства реализовали в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На это ушло порядка 8 млн рублей. Там проложили дорожки, подготовили парковочные места, высадили деревья, установили освещение, обновили беседки и скамейки. Также появились новые арт-объекты. Изюминкой стали две большие колонны с лебедями.

Распевая песни, направляются местные к Лебединому озеру. Они пришли посмотреть, как преобразилась территория вокруг водоема после благоустройства. По словам старожилов, раньше тут гнездились белые птицы. От этого и название. Сейчас их здесь не увидеть — на водоеме не хватает места.

Лебединое озеро находится недалеко от деревни Старотазларово. Водоем не замерзает даже зимой. Как говорят местные, вода здесь целебная. В ней много минеральных компонентов.

Эти красочные скульптуры сделаны руками бураевского мастера. Изюминкой стали две большие колонны с лебедями. Их видно уже с трассы. Именно по задумке искусного умельца и получилось благоустроить территорию природного комплекса.

Озеро — излюбленное место отдыха бураевцев и жителей соседних районов. Здесь предусмотрели всё для комфортного и семейного досуга. До водоема проложили тропу, вдоль которой посадили хвойные деревья, и построили два моста. Один — для влюбленных, другой — через реку Кизганка. Пары могут оставить и тут, и там замочки на счастье, чтобы брак был долгим и крепким. Для автомобилей есть парковка. Теперь водоемом можно любоваться в любое время суток. Здесь провели освещение.