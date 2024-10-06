В Башкирии собираются ввести обязательное чипирование собак

Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госсобрании. Если он будет принят, первые два года процедура будет бесплатной. Чип будет содержать индивидуальный номер, считав который с помощью сканера, специалист сможет увидеть информацию о животном и его хозяине. Всё это будет интегрировано в новую информационную систему, которую сейчас разрабатывают в республике. Это большой реестр со множеством функций, который поможет и ветврачам, и владельцам питомцев. На платформе будет видна история болезни, можно будет записаться на приём к ветеринару или найти потерявшееся животное.

Не пациент, а мечта. Осмотр переносит спокойно, зубы показывает только по команде врача. Умка – представитель многочисленной породы дворянин. Паспорта, как многие собратья с родословными, не имеет. До недавнего времени вся идентификация сводилась к одному: «Усы, лапы и хвост – вот мои документы». Создатели Шарика и Матроскина, скорее всего, и представить не могли, что спустя почти полвека удостоверение личности четвероногих всё же появится, и оно всегда будет при них. Под холкой.

Чипирование – это только звучит устрашающе. Слово за последние годы овеянное мифами. На деле же собаке под кожу внедряют маленькую капсулу. Животному она не доставляет никакого дискомфорта. Да и сама процедура едва ли ощутима. В чип зашифрован идентификационный номер. И специалист, отсканировав капсулу, сможет его распознать и уже в базе посмотреть данные о собаке и владельце.

Процедура не новая. Многие хозяева четвероногих уже давно добровольно чипировали своих животных. В их числе и заместитель председателя комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Три года назад Руфина Шагапова чипировала своих питомцев. Сейчас депутаты регионального парламента подготовили поправки в закон, которые обяжут хозяев проводить процедуру в обязательном порядке.

Врачей госветклиник уже знакомят с новой информационной системой. Она создаётся в тесном сотрудничестве с ветеринарами. Сюда будет интегрирована и база чипированных животных. Но сама платформа – нечто большее. Подобного в России ещё не было. Она разрабатывается по поручению Минцифры республики. Аналогию можно провести с человеческой программой «Промед», которой сейчас пользуется медучреждения. Платформа для питомцев будет хранить всю историю болезни, назначения, через неё можно будет записаться к ветеринару.