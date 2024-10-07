В Уфе наградили победителей конкурса «Алга, всей семьей на выборы!»

В Уфе прошло торжественное награждение победителей конкурса «Алга всей семьей на выборы!». Более 20 победителей собрались в кинотеатре «Родина». Они стали обладателями главных призов — семейных путевок в Сочи, в санаторий «Красноусольск», телевизоров и другой бытовой техники.

Также были отмечены победители и других тематических конкурсов. Свои призы за победу в конкурсе «Рахмат, Башкортостан!» получили пять семей. Всего за этот год обладателями суперпризов акций стали более 450 жителей республики.