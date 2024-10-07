В Уфе состоялся питчинг сценаристов

Башкирский кинокампус UFACINEMA — проект для республики уникальный. Впервые желающие прошли бесплатные курсы по различным направлениям, связанным с кино, а именно сценарному, режиссерскому, продюсерскому, актерскому и гримерному искусству.

В течение двух месяцев участники обучались тонкостям этих профессий. Более 300 человек с самым разным опытом пришли испытать свои силы. Были и профессиональные артисты, которые уже снимались в фильмах, и театральные актеры, и те, кто не имел никакого опыта, но с детства мечтал стать «звездой». И, как отметили организаторы, требования на кастинге ко всем были одинаковыми.

Кинокампус станет платформой, где можно будет апробировать все моменты, связанные с производством кино. Во время курсов участникам преподавали дисциплины кинорежиссер Булат Юсупов, руководители студии «Аскарфильм» Айнур и Анастасия Аскаровы, ведущий кастинг-директор Башкортостана Катрина-Карлугас Душанбаева и профессиональный художник по гриму Алина Валеева.