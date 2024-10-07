В Уфе начал работу реабилитационно-образовательный центр «Салют»

В 2019 году при встрече с Радием Фаритовичем нами был озвучен этот вопрос, что нам нужен новый реабилитационный центр со всеми удобствами. Не какие-то приспособленные помещения, а именно который будет построен именно под нас. Когда шла стройка, мы смотрели всё, и сейчас, когда уже ввели в строй, мы уже пришли, посмотрели, полюбовались и сказали свое слово: «Да, да!» То, что мы хотели, на самом деле, получилось то, что мы хотели.

Гульшат Ибрагимова, руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ «Торнакай»