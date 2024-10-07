В Уфе начал работу реабилитационно-образовательный центр «Салют»

Уникальный не только в республике, но и в России. Свои двери распахнул Республиканский реабилитационно-образовательный центр «Салют». Его особенность в том, что в одном здании будут работать и предоставлять услуги комплексно сразу три учреждения разных ведомств. Новый комплекс станет не только самым большим в республике, но и многофункциональным. «Салют» сможет обслуживать более 6,5 тысяч особенных детей.
«Первый звонок» прозвенел в Республиканском реабилитационно-образовательном центре «Салют». Его открытие стало значимым и долгожданным событием для маленьких пациентов с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Одно из лучших и крупнейших в России учреждений возвели по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.
Если взять по республике, у нас более 20 тыс. «особенных детей», которым нужно особое внимание, которым нужны особые условия для развития, учебы, реабилитации, поэтому в свое время мы по просьбе многочисленных родителей «особенных» детей приняли такое решение — построить большой центр.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Центр и вправду большой: на территории общей площадью свыше 25 тыс. квадратных метров разместили три корпуса, два из которых отстроили с нуля. В муниципалитетах республики действуют 23 реабилитационных центра и 36 коррекционных школ. Время — самый ценный ресурс, поэтому теперь ребятам и их родителям не придется ездить по врачам, в школы, кружки и на реабилитацию — всё объединила в себе новая площадка.
Расширенные возможности здесь — намного больше. Что это всё будет в комплексе, и специально для таких детей, чтобы было больше возможностей. Нужно расти, расти в будущее, больше заниматься, больше плюсов, больше пользы. Здесь бассейны есть теперь, плюс то, что проживание. Мы, например, из Иглино, и нам тяжело было бы ездить, прямого маршрута до сюда нет. Поэтому, если будет с проживанием — это вообще очень здорово.Вероника Шамиданова, мама ребенка с ОВЗ
Я мама двоих детей с нарушениями слуха, сама тоже плохо слышу. Никогда не было реабилитационного центра и для глухих детей. Я надеюсь, здесь появятся специалисты, которые будут заниматься нашими глухими детьми. Я хотела бы водить их к дефектологу, логопеду, на лечебный массаж.Елена Авраменко, мама детей с ОВЗ
Работа по возведению комплекса шла совместно со специалистами и родителями детей-инвалидов. Они участвовали в проектировании. Не раз бывали на площадках на этапе строительства — высказывали свои пожелания и вносили предложения.
В 2019 году при встрече с Радием Фаритовичем нами был озвучен этот вопрос, что нам нужен новый реабилитационный центр со всеми удобствами. Не какие-то приспособленные помещения, а именно который будет построен именно под нас. Когда шла стройка, мы смотрели всё, и сейчас, когда уже ввели в строй, мы уже пришли, посмотрели, полюбовались и сказали свое слово: «Да, да!» То, что мы хотели, на самом деле, получилось то, что мы хотели.Гульшат Ибрагимова, руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ «Торнакай»
Радий Хабиров осмотрел учебные классы и медкабинеты, столовую, спортивный зал, бассейны и солевую шахту. В палатах стационара пообщался с родителями и детьми. Новый центр полностью приспособлен и под маломобильных пациентов. Предусмотрели всё: начиная от пандусов и лифтов, полов без порогов, заканчивая расширенными дверными проёмами.
Непросто далась, на самом деле, мы строили это довольно долго ее, потому что это одно из первых моих обещаний родителям особенных детей, что мы сделаем хороший республиканский центр, аккумулируем здесь технологии, методики. И оборудование хорошее, и штат хорошо оборудован. Строили долго, у нас в первый раз неудачный подрядчик, ушли в суды. Но все-таки мы дожали эту историю. Понятно, что объект вырос в объемах, как мы его начинали прогнозировать, 2 млрд мы сюда вложили.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уникальность центра в том, что благодаря совместной работе сразу трех ведомств республики — Минздрава, Минобразования и Министерства семьи, труда и соцзащиты населения, дети смогут пройти не только медицинскую и социальную реабилитации, но и параллельно учиться, развивая свои таланты. А родители смогут получить консультативную помощь. Всё это — в одном месте.
Многофункциональный «Салют» работает в режиме «единого окна», включая в себя реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационары на 120 коек с медблоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии, школу «Йондоз». В последней по адаптированным программам начальной и средней школы, основному и дополнительному образованию смогут обучаться 192 ребенка.
У нас трехэтажное здание площадью 11 тыс. кв., в этом году мы набрали 4 первых класса, 2 вторых класса, пятые и шестые классы, естественно, набор у нас продолжается. У нас есть гончарная мастерская, есть мастерская по цветоводству, мастерская по столярному делу, также есть у нас кабинет кройки и шитья.Гафур Галимов, директор образовательного центра «Йондоз»
Как и в обычной школе, уроки начинаются в 8:30 и заканчиваются к обеду. Пока родители на работе, детей изо дня в день будут обучать чему-то новому.
Польза гончарного дела — оно развивает моторику у детей, там нужно обеими руками работать, надавливать с одинаковым давлением, рассчитывать силу, центр искать, и это развивает оба полушария у детей.София Назарова, учитель технологии, гончарного мастерства и лепки
Я могу вам с уверенностью заявить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации аналогов таким центрам, как центр «Йондоз» и реабилитационный центр «Салют», просто не существует. Именно работа педагогов, обладающих специальными знаниями, позволит качественным образом изменить отношение к людям с инвалидностью и даст многим возможность стать полноценными гражданами нашего общества.Сергей Сюрин, директор образовательного центра, почётный работник общего образования Российской Федерации, г. Красногорск.
В целом, работа по созданию центра полностью завершена. Глава региона поручил наладить все процессы до автоматизма и определить, как именно родители смогут устроить детей в «Салют». Оптимальным вариантом, предложенным на встрече с родителями, стал единый портал «Госуслуги».
На сегодня мы базу сделали, инфраструктура есть соответствующая, должная инфраструктура, но сейчас надо наладить внутри логистику, как это работает, приглашать лучших специалистов. Вот уже через месяц приезжает большая бригада из Москвы, которая будет лучшие методики в реабилитации детей, соответственно, нам показывать. Этот центр — это не просто центр для Уфы, для каких-то регионов, это флагман вообще, это такой единый методический, научный центр.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республиканский реабилитационно-образовательный центр даст возможность «особенным» детям становиться не только здоровее и сильнее, но и увереннее в себе. Запуск «Салюта» стал отправной точкой в развитии лучших практик, методик реабилитации и комплексов поддержки семей со всей страны.