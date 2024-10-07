В Уфе идёт строительство новой установки на снегоплавильном пункте

В Уфе полным ходом строят новую установку на снегоплавильном пункте в Советском районе. Она готова на 85% и станет третьей по счёту в башкирской столице. Строители и заказчики уверяют, что объект не наносит вреда окружающей среде и существенно ускорит уборку городских дорог и улиц от выпавших осадков.
Плавно и аккуратно машинист Айнур Шафиков с помощью автокрана подает своим коллегам металлические каркасы. Каждый весит 200 килограммов. Работа ведется на глубине семь метров, что сравнимо с высотой двухэтажного дома. Щитовые опалубки, которые крепят внизу специалисты, предназначены для строительства подпорной стены.
Эти же рабочие, которые сейчас возводят подпорную стену, недавно завершили строительство чаши. Другими словами, основу новой снегоплавильной установки.
Строительство объекта ведется с июня этого года. Главная сложность, говорят подрядчики, заключалась в установке канализационно-насосной станции на глубине четырнадцати метров.
Принцип утилизации будет такой же, как и на установке, которая расположена неподалеку на территории завода. Она успешно себя показала в прошлую зиму. Для топки используется только сточная вода и коллекторная система. В специальные ванны загружается снег, который очищается от мусора. А полученная жидкость утекает в канализацию на очистные сооружения. Таким пунктом можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Две таких установки на предприятии в южной части города смогут перерабатывать более 2 тыс. кубометров снежной массы в сутки.
Только за прошлую зиму на «плавилке» на улице Сагита Агиша растопили более 180 тысяч кубов снега. Причем его свозили из четырех районов столицы.
По словам строителей, снегоплавильная установка не причиняет вред окружающей среде. При проектировании разработчики учли все нюансы. Этот грузовой контейнер, который можно встретить на кораблях, является одним из главных объектов снегоплавильного пункта.
Если зайти сюда, то можно увидеть емкость с водой, куда заливают реактивы, после чего смесь идет по трубам и она распыляется в воздухе. Благодаря данной установке нейтрализуются неприятные запахи. Жители столицы надеются, что благодаря появлению новой линии на снегоплавильном заводе дороги и улицы будут часто чистить зимой.
Всего в Уфе насчитывается лишь два предприятия по утилизации снега — в южной и северной частях города. Что касается нового пункта на заводе в географическом центре столицы, то его планируют сдать к концу ноября.