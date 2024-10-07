В Уфе идёт строительство новой установки на снегоплавильном пункте

В Уфе полным ходом строят новую установку на снегоплавильном пункте в Советском районе. Она готова на 85% и станет третьей по счёту в башкирской столице. Строители и заказчики уверяют, что объект не наносит вреда окружающей среде и существенно ускорит уборку городских дорог и улиц от выпавших осадков.

Плавно и аккуратно машинист Айнур Шафиков с помощью автокрана подает своим коллегам металлические каркасы. Каждый весит 200 килограммов. Работа ведется на глубине семь метров, что сравнимо с высотой двухэтажного дома. Щитовые опалубки, которые крепят внизу специалисты, предназначены для строительства подпорной стены.

Потому что руками тяжело работать, делать долго, а краном быстрее получается. Аккуратно надо работать, плавно и видеть, что я делаю, опасность всегда есть. Я надеюсь, что хороший будет результат работы. Айнур Шафиков, машинист автокрана

Эти же рабочие, которые сейчас возводят подпорную стену, недавно завершили строительство чаши. Другими словами, основу новой снегоплавильной установки.

То есть залито порядка тысячи кубов бетона. Высотой шесть метров — эта бетонная чаша. Значит, мы уложили туда порядка 70 тонн арматуры. Её площадь порядка 300 квадратов. Артур Исламов, руководитель проекта

Строительство объекта ведется с июня этого года. Главная сложность, говорят подрядчики, заключалась в установке канализационно-насосной станции на глубине четырнадцати метров.

Принцип утилизации будет такой же, как и на установке, которая расположена неподалеку на территории завода. Она успешно себя показала в прошлую зиму. Для топки используется только сточная вода и коллекторная система. В специальные ванны загружается снег, который очищается от мусора. А полученная жидкость утекает в канализацию на очистные сооружения. Таким пунктом можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Значит, стоят поплавки, когда она работает в автоматическом режиме, доходят до определенного уровня канализационные стоки — он включается. Как только уровень канализационных стоков падает, значит, насосы выключаются. Артур Исламов, руководитель проекта

Две таких установки на предприятии в южной части города смогут перерабатывать более 2 тыс. кубометров снежной массы в сутки.

Мы сначала проанализировали снегоплавильные комплексы в Москве, потом взяли опыт Казани. Всё это совместили, выбрали лучшие технологии и применили здесь. Первый этап снегоплавильного комплекса нам показал, что это очень эффективно для города. Эдуард Остапчук, заместитель генерального директора предприятия по общестроительным вопросам

Только за прошлую зиму на «плавилке» на улице Сагита Агиша растопили более 180 тысяч кубов снега. Причем его свозили из четырех районов столицы.

Благодаря таким снегоплавильным установкам ведется экономия средств бюджета. В связи с тем, что плечо по вывозу снега на снежные полигоны сокращается. Порядка 30 километров туда и обратно, а здесь в округе порядка 2-3 километров. Дмитрий Буренин, начальник отдела капитального строительства администрации Советского района г. Уфы

По словам строителей, снегоплавильная установка не причиняет вред окружающей среде. При проектировании разработчики учли все нюансы. Этот грузовой контейнер, который можно встретить на кораблях, является одним из главных объектов снегоплавильного пункта.

Если зайти сюда, то можно увидеть емкость с водой, куда заливают реактивы, после чего смесь идет по трубам и она распыляется в воздухе. Благодаря данной установке нейтрализуются неприятные запахи. Жители столицы надеются, что благодаря появлению новой линии на снегоплавильном заводе дороги и улицы будут часто чистить зимой.

Да будут снег быстрее убирать по дворам, потому что невозможно ездить. Опять-таки у нас очень большое количество машин. И их, понятно, надо где-то ставить. Парковок не так уж и много. Юлия Москвина

Такое оборудование и вред мало наносит. Как бы стараются всё сделать для людей. Думаю, что вреда такого не несет. Олег Маяцкий