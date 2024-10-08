В Башкирии во встречном ДТП погиб 42-летний водитель

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выясняют обстоятельства смертельной аварии. Трагедия случилось накануне вечером на автодороге Соловьевка — Нижнетроицкий.
По информации телеграм-канала регионального ГАИ, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным автомобилем «Чанган».
В результате ДТП водитель отечественной легковой от полученных травм скончался на месте. Водитель «Чангана» не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Видео: телеграм-канал ГАИ РБ