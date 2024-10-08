В Башкирии во время пожара в квартире едва не угорел мужчина

Накануне в Ишимбае в пятиэтажном доме в четырехкомнатной квартире загорелось домашнее имущество. По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, из дома эвакуировались 12 человек. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар на площади 8 квадратных метров.
В результате пожара пострадал 26-летний мужчина, чья квартира находилась рядом с горящей. Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение, медики диагностировали отравление угарным газом. Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ