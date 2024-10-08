Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Дракониды

Сегодня, 8 октября, можно будет наблюдать максимум метеорного потока Дракониды. Он действует в короткое время – с 6 по 10 октября.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Дракониды

Как сообщили в Уфимском планетарии, Земля пересекает рой частиц, которые оставила комета Джакобини-Циннера. Они с небольшой для метеоров скоростью 20 км в секунду влетают в земную атмосферу, оставляя в небе яркие светящиеся следы — метеоры.

Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с «головой» Дракона — околополярного созвездия, «хвост» которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Поскольку в наших широтах созвездие Дракона является незаходящим, то радиант Драконид виден над горизонтом всю ночь.

пресс-служба Уфимского планетария 

Лучшее время для наблюдения Драконид после 20 часов с наступлением темноты, когда «голова» Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом. Наблюдают метеоры невооруженным глазом, и желательно для наблюдений выбрать темное место – подальше от городских огней.

Фото: Уфимский планетарий. 

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