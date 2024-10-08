Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Дракониды

Сегодня, 8 октября, можно будет наблюдать максимум метеорного потока Дракониды. Он действует в короткое время – с 6 по 10 октября.
Как сообщили в Уфимском планетарии, Земля пересекает рой частиц, которые оставила комета Джакобини-Циннера. Они с небольшой для метеоров скоростью 20 км в секунду влетают в земную атмосферу, оставляя в небе яркие светящиеся следы — метеоры.
Лучшее время для наблюдения Драконид после 20 часов с наступлением темноты, когда «голова» Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом. Наблюдают метеоры невооруженным глазом, и желательно для наблюдений выбрать темное место – подальше от городских огней.
Фото: Уфимский планетарий.