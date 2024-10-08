Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Дракониды

Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с «головой» Дракона — околополярного созвездия, «хвост» которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Поскольку в наших широтах созвездие Дракона является незаходящим, то радиант Драконид виден над горизонтом всю ночь.

пресс-служба Уфимского планетария