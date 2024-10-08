В Уфе участники научной конференции посетили Ботанический сад

Участники научно-практической конференции «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего» посетили уфимский Ботанический сад. Вместе они посадили рододендрон даурский – вечнозеленое растение, которое символизирует стойкость и активность.
Акция «Деревья жизни» приурочена к 20-летию Центра социально-консервативной политики. Как сообщили организаторы форума, в будущем проект по высадке таких растений реализуют во всех союзнических государствах.
А в рамках деловой программы провели пленарное заседание «Становление многополярного мироустройства: социально-консервативный взгляд». На нем сформулировали три основных направления: создание новой мировой логистики, формирование многополярного финансового контура, продвижение традиционных ценностей.