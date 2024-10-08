В Уфе участники научной конференции посетили Ботанический сад

Участники научно-практической конференции «Россия в формирующемся многополярном мире: осмысление будущего» посетили уфимский Ботанический сад. Вместе они посадили рододендрон даурский – вечнозеленое растение, которое символизирует стойкость и активность.

Акция «Деревья жизни» приурочена к 20-летию Центра социально-консервативной политики. Как сообщили организаторы форума, в будущем проект по высадке таких растений реализуют во всех союзнических государствах.