Стало известно, когда начнется реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Приступить к реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия республики Салават Кулбахтин в ходе заседания комитета Госсобрания Башкирии по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Он отметил, что в настоящее время проектная документация проходит последний этап согласования в Главгосэкспертизе. По проекту, реставрировать будут сам памятник и курган. При этом памятник необходимо будет демонтировать. Ориентировочная стоимость работ составит порядка 300 млн рублей, а работа по реконструкции продлится не менее года.