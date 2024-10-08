В Башкирии открыли мемориальную доску к 100-летию Явдата Усманова

В селе Старокуручево Бакалинского района открыли мемориальную доску в честь 100-летия со дня рождения заслуженного учителя БАССР и РСФСР Сабировича. Всю свою педагогическую деятельность он вел в стенах этой школы, организовывал разнообразную внеклассную работу: проводил фестивали КВН и обучал робототехнике.
Явдат Усманов всегда участвовал в районных семинарах и различных краевых конкурсах профессионального мастерства. В торжественном мероприятии приняли участие педагоги, ученики, выпускники школы, почетные гости и родственники.