В Башкирии убрали сахарную свеклу с 32 тыс. гектаров

Аграрии республики убрали сахарную свёклу с 32 тыс. гектаров пашни. Это 55% от общей площади. Благоприятные погодные условия способствуют успешному ведению сельскохозяйственных работ.

Для аграриев особенно важна солнечная и сухая погода. В настоящее время уборочная страда сахарной свеклы ведется в 19 районах республики, в том числе в Буздякском и Благоварском районах. Для своевременного завершения уборки работа не останавливается ни на один день.

Активно работают и по переработке сладкого корня Чишминский и Раевский сахарные заводы. Наряду с полевыми работами приводится в порядок сельскохозяйственный транспорт. Сейчас технику готовят к «зимовке».

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