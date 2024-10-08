В школах Башкирии открылись обновлённые кабинеты химии

В школах Стерлитамака свои двери открыли сразу четыре обновленных кабинета химии. Инициативу по их модернизации взяла на себя Башкирская содовая компания. Таким образом, крупнейшее градообразующее предприятие города уже сейчас готовит среду для профориентации среди будущих выпускников.

В обновленной лаборантской все реактивы — строго по полочкам, а вот оборудование разобрать пока не успели. После модернизации в кабинете химии стало гораздо больше средств и возможностей для новых экспериментов. То, что особенно привлекает учеников на занятиях.

Поддерживать интерес учеников к предмету с каждым годом тяжелее. По словам Ольги Субаевой, с развитием технологий сам предмет химии становится более сложным. Обновление материальной базы позволит повысить качество образования и, возможно, вдохновит школьников.

Настоящим подарком обновленный кабинет стал и для 21 школы. Класс химии также оборудовали современными цифровыми установками, вытяжными шкафами и специальными реагентами. Ученики могут готовиться к сдаче экзаменов и углубленно изучать предмет.

Инициатива оборудовать химические классы принадлежит башкирской содовой компании. Предприятие, где профильный предмет играет едва ли не ключевую роль, старается уже сейчас привлечь школьников к науке, чтобы в будущем обеспечить отрасль кадрами.

В школьную программу в качестве дополнительного образовательного пособия включены видеоуроки от холдинга «Росхим». Специальный проект позволяет углубить базовые знания по химии, познакомить школьников с продукцией российских предприятий. Чтобы повысить значимость предмета, в школе провели открытый урок с эффектными опытами и экспериментами.

Новые школьные лабораторные комплексы сегодня открыли свои двери в 4 школах. И это лишь малая часть той работы, которую проводят в Стерлитамаке по обновлению кабинетов химии. Всего за пять лет было модернизировано 16 классов. Т.е. практически в каждой второй школе.