В Башкирии рядом с селом обнаружен артиллерийский снаряд

Предмет, похожий на снаряд, нашли неподалеку от села Урман Иглинского района Башкирии. Информацию о находке передали сотрудникам группы разминирования ОМОН «Урал» управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

В процессе обследования установлено, что этот предмет действительно является артиллерийским снарядом. Он не представлял угрозу, и сотрудники группы разминирования ОМОН передали снаряд сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.

В Росгврадии напомнили, что в случае обнаружения предмета, похожего на мину, снаряд или гранату, запрещено приближаться к находке и следует незамедлительно сообщить о ней в правоохранительные органы.