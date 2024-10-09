Более 6 миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Приложение на базе ГИС ЖКХ помогает собственникам квартир управлять домом с мобильного устройства: передавать показания, оплачивать ЖКУ, подавать заявки, голосовать на собраниях, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчёты управляющей организации. Количество его пользователей уже превысило 6 млн человек в стране, в том числе 170 тысяч жителей Республики Башкортостан.

Фото №1 - Более 6 миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Большое преимущество приложения – это возможность оплаты коммунальных услуг без комиссии через СБП (Систему быстрых платежей). Отдельная регистрация в приложении не требуется – вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загрузятся автоматически.

 Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ

Приложение «Госуслуги.Дом» регулярно обновляется. В сентябре добавлена функция коллективной заявки, позволяющая подавать обращения в управляющую организацию совместно с соседями.

В соответствии с жилищным законодательством часто для решения отдельных вопросов нужны коллективные решения собственников. Поэтому в сентябре в «Госуслуги.Дом» была добавлена новая функция – коллективная заявка. И мы уже видим, что она вызвала интерес у собственников. Около 10% заявок, создаваемых через приложение за последние три недели, – коллективные.

Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

До конца года разработчики планируют добавить возможность использования «Госуслуги.Дом» для владельцев индивидуальных жилых домов и запустить режим несобственника, что позволит нанимателям жилья и родственникам решать вопросы ЖКХ.

Скачать приложение можно по ссылке.

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