Более 6 миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Приложение на базе ГИС ЖКХ помогает собственникам квартир управлять домом с мобильного устройства: передавать показания, оплачивать ЖКУ, подавать заявки, голосовать на собраниях, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчёты управляющей организации. Количество его пользователей уже превысило 6 млн человек в стране, в том числе 170 тысяч жителей Республики Башкортостан.
Приложение «Госуслуги.Дом» регулярно обновляется. В сентябре добавлена функция коллективной заявки, позволяющая подавать обращения в управляющую организацию совместно с соседями.
До конца года разработчики планируют добавить возможность использования «Госуслуги.Дом» для владельцев индивидуальных жилых домов и запустить режим несобственника, что позволит нанимателям жилья и родственникам решать вопросы ЖКХ.
Скачать приложение можно по ссылке.