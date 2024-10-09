Более 6 миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

В соответствии с жилищным законодательством часто для решения отдельных вопросов нужны коллективные решения собственников. Поэтому в сентябре в «Госуслуги.Дом» была добавлена новая функция – коллективная заявка. И мы уже видим, что она вызвала интерес у собственников. Около 10% заявок, создаваемых через приложение за последние три недели, – коллективные.

Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ