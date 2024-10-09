В Башкирии в саду для детей с ОВЗ открылась новая группа

Новая группа для детей с ОВЗ открылась в благовещенском детском саду. В одном из старейших дошкольных учреждений «Улыбка» занимаются более 100 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Теперь там есть адаптированные помещения, оснащённые новейшим оборудованием для реабилитации и социализации особенных детей. Кроме того, с воспитанниками занимаются 14 волонтёров-бабушек.

Маленький Риян не видит с рождения, но в свои 4 года он уже умеет создавать мультфильмы. В благовещенском детском саду №1 с ним занимается бабушка-волонтёр Татьяна Дубовицкая.

В одной из инклюзивных комнат волонтёры работают с детками в адаптированной мультстудии «БлагоМульт». Там воспитанники не только занимаются созданием мультфильмов, но и развивают речь, воображение. Другое помещение оборудовано интерактивным полом, свето-звуковой и песочной панелями, мягким модулем-конструктором. Занятия с волонтёрами помогают особенным деткам снизить напряжение, тревожность.

Детский сад №1 является старейшим образовательным учреждением в Благовещенском районе – ему 97 лет. В организации занимаются ребята с такими диагнозами, как аутизм, ДЦП, синдром Дауна и другие. Идея взаимодействия особенных детей и бабушек пришла к руководителю в 2021 году.

Детский сад «Улыбка» не первый раз принимает участие в конкурсе на грант главы республики. В этом году учреждение получило господдержку в размере полутора миллионов, благодаря которой создали проект «Поиграй со мной, бабушка! Перезагрузка».