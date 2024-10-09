В Уфе на кольце у Центрального рынка появился символ города

В башкирской столице на кольце возле Центрального рынка сегодня установили фигуру куницы. Есть предположения, что работа еще не завершена и арт-объект будет дополнен другими деталями.
Напомним, ранее уфимские власти долго решали, какой арт-объект украсит центр столицы. Провели конкурс, в котором приняли участие 38 проектов. Победил проект «Тепло рук», автором которого был представитель АНО «Институт городского развития» города Москвы Илья Ищенко. Однако тогда итоги конкурса посчитали спорными.
Фото: ИА «Башинформ»