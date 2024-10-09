В Уфе стартовала онлайн-олимпиада по башкирскому языку

Желающие проверить знания башкирского языка могут принять участие в олимпиаде. Проект реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Соревнования проводят фонды по сохранению и развитию башкирского языка и поддержки молодежных инициатив «Наследие». Для участников олимпиады подготовлены задания в виде онлайн-теста с разным уровнем сложности вопросов. Проверить свои знания можно будет до 11 октября включительно.

Задание может выполнить даже тот, кто не знает башкирского языка. Олимпиада разделена на три уровня: начальный, свободный и для тех, кто интересуется диалектами. Мероприятие направлено на популяризацию и цифровизацию языка в республике и за её пределами.

В этом году олимпиада проводится на грант главы республики. Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что башкирский в регионе будет поддерживаться и развиваться. Популяризация родного языка в таком формате привлекает не только башкир, но и представителей других народов, которые проявляют интерес к изучению башкирского.

Чтобы пройти тестирование, необходимо зайти на сайт basholimpiada.ru, пройти регистрацию, выбрать один из трех уровней и ответить на 30 вопросов. В прошлом году в олимпиаде приняли участие 67 российских регионов и 23 страны.

В республике осуществляется большое количество проектов, направленных на цифровизацию башкирского языка. Создаются мобильные приложения, сайты, онлайн-переводчики, электронные издания, образовательные и развлекательные платформы, а также первая умная колонка на башкирском языке «Һомай».