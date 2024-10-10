В Башкирии возводят первый модульный центр занятости

В Сибае с нуля возводят первый модульный кадровый центр занятости населения. В мае этого года в республике заключили договоры на покупку двух модулей, которые возведут в Дуванском районе и в Сибае. Согласно плану, по нацпроекту «Демография» в республике обновится вся сеть службы занятости.