В Башкирии возводят первый модульный центр занятости

В Сибае с нуля возводят первый модульный кадровый центр занятости населения. В мае этого года в республике заключили договоры на покупку двух модулей, которые возведут в Дуванском районе и в Сибае. Согласно плану, по нацпроекту «Демография» в республике обновится вся сеть службы занятости.
Проект подразумевает изменение системы предоставления услуг и внешнего облика центров. Объекты включают в себя современный интерьер в едином стиле бренда «Работа России», элементы доступной среды для клиентов с ОВЗ, большие экраны, оборудованные залы, детские зоны, систему электронной очереди, цифровые сервисы для клиентов, новую мебель и технику.