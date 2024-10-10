В Башкирии военный комиссар вручил награды музыкантам

Вокально-инструментальный ансамбль с начала спецоперации ездит с концертами на передовую. Перед нашими бойцами члены коллектива исполняют песни из своего репертуара, а также известные композиции, посвященные военной тематике. Также со своей программой они посещают и госпитали, в которых лечатся российские военные.