В Башкирии военный комиссар вручил награды музыкантам

Военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич вручил музыкантам из Стерлитамака государственные награды. Так, за вклад в развитие военно-патриотической музыки представители рок-группы «Павильон» получили медали генерал-майора Александра Александрова.
Вокально-инструментальный ансамбль с начала спецоперации ездит с концертами на передовую. Перед нашими бойцами члены коллектива исполняют песни из своего репертуара, а также известные композиции, посвященные военной тематике. Также со своей программой они посещают и госпитали, в которых лечатся российские военные.