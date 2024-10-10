В Уфе торжественно открыли колоннаду

Действительно, сегодня, в преддверии Дня Республики, очень яркое событие, которое является символом большой дружбы. Это место очень важное для жителей Башкортостана, уфимцев. Отсюда, по сути, в 1574 году начиналась Уфа – наша столица. За вашей спиной Монумент Дружбы, посвященный 400-летию добровольного вхождения башкир в состав Российской империи. Справа от вас находится обелиск, посвященный присвоению Уфе звания города трудовой доблести. Это место очень важное для нас и именно здесь мы в свое время решили построить колоннаду, которая есть и построена в 1948 году в городе Сухум. Эта колоннада является символом дружбы, символом уважения. А дружба Башкортостана и Абхазии имеет очень долгие корни. В тяжелые 20-е годы прошлого века именно Абхазия помогала продуктами во время голода в Поволжье. А когда началась борьба Абхазии за свободу и независимость, Башкортостан первым открыл представительство в 1994 году в Абхазии. Наши жители оказывали помощь Абхазии. Мы поставляли продукты питания, горюче-смазочные материалы. Такие вещи никогда не забываются. Сегодня мы с уважением, с волнением смотрим, как Абхазия находит свой путь развития, независимости, свободы. Мы радуемся, что Абхазия развивается, становится ярким, прекрасным краем, что есть сильный лидер, есть сильная управленческая команда, есть доверие и поддержка жителей Абхазии. И, конечно, есть уважение и протянутая рука дружбы россиян и Республики Башкортостан. Сегодня с Абхазией сотрудничают более 60 регионов Российской Федерации. И для нас это близкий и дорогой регион. Я бы хотел, чтобы эта колоннада стала действительно символом дружбы, символом уважения. Чтобы сюда приходили люди с семьями, с детьми, смотрели и понимали нашу историю, в которой есть место великим свершениям и великим поступкам. Уважаемый Аслан Георгиевич, примите от нас еще раз слова уважения, благодарности за Вашу дружбу, за Ваше уважение, за Ваше понимание, как важно в этом сложном мире нам быть вместе. Всех поздравляю с наступающим Днем Республики и с таким ярким, прекрасным событием.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан