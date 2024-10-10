В Уфе торжественно открыли колоннаду

Сегодня, 10 октября, в Уфе состоялось торжественное открытие колоннады на набережной реки Белой. В церемонии приняли участие Президент Абхазии Аслан Бжания, Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Первый камень в основание будущей колоннады в честь дружбы Башкирии и Абхазии был заложен 11 октября 2023 года.
Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что особенно приятно, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики, начинаются с открытия колоннады.
Колоннада на набережной Белой в Уфе — точная копия сухумской, которая была построена на берегу Черного моря на набережной Махаджиров в 1948 году в стиле сталинского ампира. Но в Абхазии ее верхняя часть выполнена из бетона, в Уфе — из бетона с облицовкой натуральным камнем. Уфимская колоннада является второй такой во всем мире.
Высота сооружения из 22 колонн составляет до 12 метров, длина до 30 метров, ширина — до 6 метров. Надежность конструкции обеспечивают более 40 бурозаливных свай, уходящих в землю на десятиметровую глубину. Элементы колоннады из трех тысяч камней закреплялись вручную. По словам строителей, колоннада будет стоять веками и для нее не страшны никакие атмосферные явления. Колоннада на набережной Белой станет речными воротами Уфы.
Она установлена в качестве знака вечной дружбы, которая имеет давнюю историю. В 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала нам продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие наши воины проходили лечение в больницах и госпиталях Абхазии, а в 90-е годы уже Башкортостан оказывал гуманитарную помощь жителям Абхазии.
Фото: bashinform.ru