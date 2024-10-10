В Уфе прошёл традиционный семинар судей

Представители судейского сообщества субъектов Приволжского федерального округа приехали в столицу республики, чтобы обсудить вопросы материального обеспечения, кодекса судейской этики, внедрения новых информационных технологий, отбора кадров, цифровизации судоустройства и в целом совершенствования отечественной системы правосудия. Председатели совета судей Башкортостана и регионов России выступили с докладами, делились опытом и подвели итоги встречи.