Радий Хабиров поздравил жителей с Днем Республики

Сегодня отмечаем наш праздник с хорошим настроением. Все наши переживания и заботы — о ребятах, которые воюют на специальной военной операции. А мы в тылу обеспечиваем их поддержку, экономическое развитие республики. Всегда говорю, что каждый должен заниматься своим делом. Надо идти вперёд. Всех башкортостанцев с праздником!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан