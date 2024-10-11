Радий Хабиров поздравил жителей с Днем Республики

Он отметил, что Башкортостан — это крупный промышленный, сельскохозяйственный, научный, образовательный, культурный, спортивный центр страны. И власти обязательно сделают так, чтобы жителям и гостям было всегда комфортно.
Торжественные мероприятия начались с площади Салавата Юлаева. Вместе с президентом Абхазии Асланом Бжанией Радий Хабиров возложил цветы к памятнику башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Мемориал открыли в июне 2019 года на улице Заки Валиди перед телецентром.
В церемонии также приняли участие члены правительства, главы столичных администраций, депутаты и другие почетные гости. Сразу после делегация направилась к памятнику Салавата Юлаева, где гости также возложили цветы. Здесь церемония проходила под звуки курая в исполнении музыкантов. Здесь участники ненадолго задержались. Президенту Абхазии показали панорамные виды на южную часть Уфы.