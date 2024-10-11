В День Республики 487 башкирских школьников посвятили в шаймуратовцы

22 класса сегодня на Советской площади получили статус шаймуратовских. Уже в третий раз церемония посвящения прошла у памятника Минигали Шаймуратову. Участие в мероприятии приняли глава республики Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания.

Юные потомки Салавата дают клятву не только хорошо учиться, но и с честью носить имя шаймуратовца. Действительно, звание обязывает ко многому: быть спортивным, учить государственные языки республики, знать основы строевой подготовки.

Впервые классы, которые носят имя легендарного комдива, появились 4 года назад в нескольких образовательных учреждениях в Уфе. В числе первооткрывателей были учащиеся полилингвальной гимназии № 2.

Поздравили детей с важным в их жизни событием глава республики и президент Абхазии. Радий Хабиров и Аслан Бжания по традиции возложили цветы к памятнику Герою России. Радий Хабиров, обращаясь к детям, отметил, что все больше мальчиков и девочек стремятся носить звание шаймуратовца. И вступить в эти ряды не только почетно, но и ответственно.

Быть шаймуратовцем — почётно и ответственно. Это право нужно заслужить. Надо хорошо учиться, заниматься спортом, овладевать военными навыками, развивать в себе качества лидера, быть надёжным товарищем. Ставьте перед собой высокие цели, никогда не отступайте перед трудностями, воспитывайте в себе дух победителя. И тогда вы действительно станете достойными сыновьями и дочерьми родной республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Они наизусть поют песню о комдиве, знают назубок государственные гимны, серьезные не по годам, сегодня искренне клянутся быть лучшими во всем. Дольше всех готовились к церемонии два шаймуратовца. Клятву они учили заранее, чтобы произнести ее перед новобранцами.