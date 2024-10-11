В День Республики 487 башкирских школьников посвятили в шаймуратовцы

22 класса сегодня на Советской площади получили статус шаймуратовских. Уже в третий раз церемония посвящения прошла у памятника Минигали Шаймуратову. Участие в мероприятии приняли глава республики Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания.
Юные потомки Салавата дают клятву не только хорошо учиться, но и с честью носить имя шаймуратовца. Действительно, звание обязывает ко многому: быть спортивным, учить государственные языки республики, знать основы строевой подготовки.
Впервые классы, которые носят имя легендарного комдива, появились 4 года назад в нескольких образовательных учреждениях в Уфе. В числе первооткрывателей были учащиеся полилингвальной гимназии № 2.
Поздравили детей с важным в их жизни событием глава республики и президент Абхазии. Радий Хабиров и Аслан Бжания по традиции возложили цветы к памятнику Герою России. Радий Хабиров, обращаясь к детям, отметил, что все больше мальчиков и девочек стремятся носить звание шаймуратовца. И вступить в эти ряды не только почетно, но и ответственно.
Они наизусть поют песню о комдиве, знают назубок государственные гимны, серьезные не по годам, сегодня искренне клянутся быть лучшими во всем. Дольше всех готовились к церемонии два шаймуратовца. Клятву они учили заранее, чтобы произнести ее перед новобранцами.
Также в папахе и плаще-накидке, что и легендарный предок, который будто и сам принимает их в свои ряды. Так проходит трогательный и значимый момент церемонии — передача ученикам знамени 112-й Башкавдивизии.