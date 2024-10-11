Башкирия к 2030 году планирует увеличить экспорт до 651 млн долларов

К 2030 году Башкортостан намерен вдвое увеличить экспорт продукции в другие страны — до 651 млн долларов. Об этом исполняющий обязанности вице-премьера Ильшат Фазрахманов рассказал на выставке «Золотая осень — 2024», которая продолжается в Москве.

Агропромышленный комплекс региона представлен на выставке «Золотая осень — 2024» большим стендом с презентацией национальных брендов. Кроме того, здесь размещена настоящая борть с живыми пчелами. Башкирские аграрии поставляют свою продукцию в 44 страны мира. При этом республика обладает достаточным экспортным потенциалом, в том числе через увеличение продажи за рубеж зерна до 1 млн тонн, масложировой продукции, сахара, сгущенного молока, кондитерских изделий, мёда. По словам Ильшата Фазрахманова, нужно отходить от продажи сырья, реализуя товар с высокой добавленной стоимостью.