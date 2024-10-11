Из Уфы в зону СВО отправили очередной гумконвой

Из Уфы на территорию спецоперации передан очередной гуманитарный обоз. Сбор помощи по заявкам бойцов был организован Центром спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Нашим землякам, находящимся на передовой, передали специальное оборудование военного назначения, тепловизоры, электрогенераторы, отопительные пушки, строительные материалы.

Были изготовлены также маскировочные сетки, продуктовые наборы длительного хранения, средства гигиены. Сбор гуманитарной помощи проводился в память о бывшем главе столичной администрации Ульфате Мустафине. Особую активность в спонсорской работе проявили жители Чекмагушевского района, откуда был родом экс-мэр. Сотрудники Центра спортивной подготовки намерены продолжать благотворительную деятельность.