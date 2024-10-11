В Башкирии новый газопровод соединил шесть деревень

Шесть деревень в Баймакском районе соединил новый газопровод. В канун Дня Республики голубым топливом обеспечили Темясово, Аминево, Верхнеидрисово, Нижнеидрисово, Кульчурово, Муллакаево. Строительство произвели по программе газоснабжения и газификации Башкортостана до 2025 года.

В числе первых тепло получила семья Сагадеевых из деревни Верхнеидрисово. Оборудование они приобрели по сертификату, который получил глава семьи. На этом газификация в Баймакском районе не заканчивается. Планируют проложить еще более 200 километров газопровода.