В Уфе парламентарии присоединились к олимпиаде по башкирскому языку

Как и все остальные участники, депутаты Госсобрания Башкортостана ответили за 45 минут на 30 вопросов. Тест охватывает самые разные области: литературу, историю, язык.
За первый день в олимпиаде участие приняли уже более 16 тысяч человек. Вопросы трех уровней разработали преподаватели Башкирского государственного педагогического университета.
Чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт basholimpiada.ru, выбрать один из трех уровней и ответить на 30 вопросов. После завершения состязаний на сайте опубликуют правильные решения для самостоятельной проверки знаний.