В Уфе парламентарии присоединились к олимпиаде по башкирскому языку

Как и все остальные участники, депутаты Госсобрания Башкортостана ответили за 45 минут на 30 вопросов. Тест охватывает самые разные области: литературу, историю, язык.

За первый день в олимпиаде участие приняли уже более 16 тысяч человек. Вопросы трех уровней разработали преподаватели Башкирского государственного педагогического университета.