Уроженцу Уфы посмертно присвоили звание Героя России

Старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». Контракт с Минобороны подписал в мае 2023 года. Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника. 12 апреля этого года при выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки врага, старший лейтенант Суфияров остался один. Не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ. Благодарю Президента страны Владимира Владимировича Путина и министра обороны Андрея Рэмовича Белоусова за то, что не оставили без внимания наше ходатайство о присвоении старшему лейтенанту Суфиярову высокого звания. О родных и близких бойца мы обязательно позаботимся. Семьи наших защитников Отечества – наши семьи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан