В Бирске прошёл ремесленный фестиваль «Иван-чаем вас встречаем»

В Бирске прошёл межрегиональный ремесленный благотворительный фестиваль «Иван-чаем вас встречаем». Гости могли отведать десятки разновидностей традиционного напитка, а также пожертвовать средства волонтёрам, которые помогают бойцам СВО.

Вот он — напиток, ставший символом русских традиций. Впрочем, иван-чай уже давно объединил вокруг себя ценителей и среди других национальностей. И здесь на фестивале представили десятки его разновидностей. Вот, например, сборы, которые вырастили студенты медико-фармацевтического колледжа. К созданию экопродукта они подошли по-научному. Какой же чай без хорошего десерта? Здесь же на соседних прилавках участники представили свои фирменные рецепты варенья.

Настоящая изюминка фестиваля — уникальная выставка кукол народных умельцев. И здесь не просто игрушки, а грелки на чайник. Ну а некоторые куклы — как маленький кусочек истории. Свои работы представили мастера из Башкортостана и соседних регионов. Душу и тепло своего народа ремесленники пронесли в едином строю в красочном шествии. Как и положено — в традиционных костюмах и под звуки гармони.

Из самого названия фестиваля уже понятно. Здесь можно не только приобрести Иван-чай для дома, но и отведать его прямо на месте. В разных точках площадки организаторы наливают горячий напиток всем желающим. Что особенно приятно в такую холодную погоду.

Фестиваль «Иван-чаем вас встречаем» — благотворительный. Собранные на площадке пожертвования передадут в местную епархию для покупки материалов для плетения маскировочных сетей бойцам СВО.