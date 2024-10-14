Уфа увеличила единовременную выплату контрактной службы

Администрация Уфы увеличила размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны. Ранее она составляла 300 тысяч рублей. Теперь сумма выплаты достигла – 400 тысяч. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Ратмиром Мавлиевым.
Выплата производится гражданам, обратившимся с 15 октября 2024 года в один из военных комиссариатов, расположенных на территории города. Для ее получения необходимо подать заявление в администрацию района столицы по месту жительства или пребывания.
Напомним, что в июле этого года по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова увеличилась сумма выплат от региона – с 205 тысяч рублей до 505 тысяч.
Таким образом, при заключении контракта совокупная единовременная выплата составит 1 млн 305 тысяч рублей: 400 тысяч – от Минобороны, 505 тысяч – от Башкортостана, 400 тысяч – от Уфы.
Фото: gorodufa.ru