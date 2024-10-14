В Уфе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

В Уфе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир в микрорайоне «Яркий». Компания-застройщик передала в муниципалитет 31 квартиру в новом доме.

Первые 10 человек уже получили собственную жилплощадь. Сюжет Наили Нуреевой. Во дворе микрорайона «Яркий» сегодня праздник. В торжественной обстановке обладателями ключей от новых студий стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Еще 21 человек получит ключи от долгожданных квартир в течение месяца.

Это стало возможным благодаря соглашению об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта, который ранее подписали застройщик и Минстрой республики. Согласно документу, инвестор достраивает два долгостроя и предоставляет квартиры детям-сиротам общей площадью 810 квадратных метров. Взамен получает участок земли в центре города без торгов. Такая практика в республике проводится впервые.

За дверью теплая, уютная студия с готовым чистовым ремонтом. Застройщики позаботились о комфорте ребят, поэтому здесь и натяжной потолок, и качественный ламинат, и хорошие обои. Марс Давлетов сам уже отец двоих детей.

Свою жилплощадь ждал более пяти лет. А Дана Мухаметова — студентка медицинского вуза. Жила в общежитии, теперь переедет в собственную квартиру.