В Уфе появились «Октябрьские аллеи»

Новые деревья высадили в рамках празднования Дня республики. Корпоративный экосубботник районной администрации прошел в рамках акции «Зеленая Башкирия». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали проезжую часть и пешеходную зону. Особое внимание уделили освобождению от перестойных деревьев. Теперь зелёная зона обновилась — там высадили 22 крупномерных липы.

«Зеленая Башкирия» — традиционное республиканское экологическое мероприятие, когда сажают крупномеры, саженцы и другие насаждения на общественных и дворовых территориях. Так, к акции присоединились и жители Янаула. Они вышли на новые аллеи и посадили там яблони декоративного сорта «Рудольф», мелколистные липы и черемухи «Шуберт». В разных населенных пунктах района высадили новые рябиновые, березовые аллеи и даже фруктово-ягодные насаждения.