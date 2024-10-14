Жители Башкирии помогли бойцам СВО усовершенствовать дроны

Дроны 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» стали летать дальше. Увеличилась и меткость сбросов. Помогли добровольцам жители республики. Сотрудники одного из предприятий города Благовещенска приобрели для земляков усилители сигналов. При помощи нового оборудования улучшилась и эффективность работы подразделения БПЛА «Айгир».

Бойцам предоставили три комплекта инкубаторов. Два из них прямиком отправились на линию боевого соприкосновения и уже выполняют поставленные задачи. Кроме усилителей сигналов, земляки приобрели для бойцов два квадрокоптера с прибором ночного видения DJI Mavic 3T.