В Башкирии модернизируют производство нефтегазохимического оборудования

940 млн рублей займа на инвестиционный проект. Такую сумму одобрили Башкирской компании по федеральной программе «Проекты развития» федерального Фонда развития промышленности. Предприятие по производству оборудования для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности было создано в Кумертау на базе завода нефтяного крупнотоннажного машиностроения в 2017 году. С тех пор оно реализует уже третий инвестпроект, который поддерживает Фонд. Новый заём направлен на модернизацию производства, ремонт помещений и приобретение инновационного оборудования. Всего сумма реконструкции и обновления рабочих процессов составит порядка полутора миллиардов рублей.

Еще несколько лет назад здание бывшего машиностроительного завода «Искра» и правда являлось городской заброшкой. Но сегодня на территории площадью 25 га ведутся строительно-монтажные работы. Укладывается крыша, ремонтируются галереи. Не простаивает и производство.

В недавно отремонтированном цеху №4 работает около 100 сотрудников на 8 участках. Производят всё то же оборудование для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Но есть разница в оптимизации процесса работы. На новых производственных площадях установлено инновационное оборудование и робототехнические комплексы.

На участках гидравлического пресса, плазменной резки и фланжирования днищ установлены станки с числовым программным управлением. А значит, вероятность изготовить брак минимальна. За этим тщательно следят и управляют процессом операторы станков с ЧПУ. Руслан Сычёв работает на предприятии с 2010 года и до модернизации производства занимался изготовлением деталей вручную.

Предприятие реализует в Кумертау уникальный проект по производству мобильных модульных установок по переработке нефти. К тому же в планах компании зарегистрировать интеллектуальную собственность на промышленный образец «моноблока подготовки нефти».

Расширение границ предприятия стало возможным благодаря льготному займу по программе «Проекты развития» федерального Фонда развития промышленности. Сумма финансирования составила 940 млн рублей. К слову, инвестиционный проект стал для завода третьим по счету, получившим поддержку Фонда развития промышленности.

Впервые льготный заём предприятию одобрили в 2021 году по программе «Антикризисные меры», а в 2022-м компания получила финансирование по проекту «Производительность труда».