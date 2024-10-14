В Башкирии простились с народным артистом Фаном Валиахметовым

Сегодня в последний путь проводили народного артиста Башкортостана и Татарстана, кавалера ордена Салавата Юлаева Фана Валиахметова. Траурная церемония прошла на малой родине певца в Шаранском районе. Проститься собрались не только близкие и друзья, но и поклонники из разных регионов страны. Народному артисту было 73 года. Музыка сопровождала Фана Валиахметова всю жизнь, с малых лет он впитывал народные мелодии.