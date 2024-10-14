В Башкирии простились с народным артистом Фаном Валиахметовым

Сегодня в последний путь проводили народного артиста Башкортостана и Татарстана, кавалера ордена Салавата Юлаева Фана Валиахметова. Траурная церемония прошла на малой родине певца в Шаранском районе. Проститься собрались не только близкие и друзья, но и поклонники из разных регионов страны. Народному артисту было 73 года. Музыка сопровождала Фана Валиахметова всю жизнь, с малых лет он впитывал народные мелодии.
Фан Валиахметов виртуозно владел тальянкой. На клавишном инструменте мастерски играл его отец. Талант перешел и к сыну. В конце 70-х годов он поступил в уфимское училище искусств. Организовав собственную концертную команду, ездил с гастролями по селам и городам республики. Народные песни в исполнении Фана Валиахметова получали новое звучание.