Экологичность и развитие ремёсел: как живут помещики в Башкирии

Оставить городской образ жизни и основать поместье на селе. В республике набирает популярность движение, основанное на принципах экологичности и самодостаточности. Люди берут в аренду землю и строят свою мечту. Возрождение села, повышение рождаемости, развитие ремесел – вот только часть выполняемых ими задач.

С таким инструментом никакой тренажер не нужен, шутит Анатолий Одинцов. Зато все максимально экологично, без обработки или химии. Даже подсолнух для масла выращивают на специальных полях, где не используют пестициды, рассказывает пенсионер.

На столе почти всё тоже собственного производства. Варенья, соления, хлеб. Овощи и фрукты – со своих грядок, мясо – из личного подсобного хозяйства. Разве что муку пока не научились делать сами, но и это только вопрос времени. Вместе с супругой в этом поместье они живут уже 9 лет.

Поселение Благодатная Поляна в Бирском районе основали 22 года назад. Юридически все оформлено как кооператив, за которым и числится земля, взятая в аренду у государства. Получить свой участок может любой желающий, кто разделяет взгляды людей природы.

Жители родовых поместий пропагандируют не только идеи здорового образа жизни и натурального питания, но и сохранение семейных и культурных ценностей. Людмила Черникова, например, учит и детей, и взрослых древнему ремеслу – плетению из рогоза.

Своими ремеслами и живут поселенцы, участвуя на разных выставках и реализуя произведенные поделки. Единственное, что вызывает наибольшую сложность, – бытовые вопросы. Зимой поселенцы между поместьями передвигаются на лыжах из-за отсутствия дорог. Впрочем, есть проблемы и посерьезнее. Несколько лет назад непосредственно до границы территории поселения энергетики провели электроопоры. Всё остальное – уже за владельцами поместий. Однако учитывая большие территории, самостоятельно электрифицировать свои земли люди не в состоянии. За счёт взносов они приобрели и установили часть опор, однако этого недостаточно.