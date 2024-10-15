В Уфе чествовали юбиляров Союза кинематографистов Башкирии

Сразу трех юбиляров чествовал Союз кинематографистов Башкортостана. Все они внесли весомый вклад в развитие регионального кино и телевидения. Это режиссер Ринат Нуруллин, киновед Владимир Жерехов, оператор Марсэн Мухамадеев. Мероприятие приурочили к открытию персональной фотовыставки Марсэна Мухамадеева. 40 лет его жизни тесно связаны с историей башкирского ТВ.

Но, помимо видеокамеры, Марсэн Багаутдинович любит смотреть на жизнь через объектив фотоаппарата. Широкой общественности его работы были представлены лишь в последние годы. Это четвертая персональная выставка кинематографиста, в них запечатлены телевизионщики, работавшие в кадре и за ним в разные годы.