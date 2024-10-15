В Башкирии в селе Каразириково обновили спортзал

Новую жизнь обрёл спортзал в селе Каразириково в Чекмагушевском районе. Жители за свой счёт отремонтировали помещение внутри. Чтобы придать презентабельный вид снаружи, приняли участие в программе поддержки местных инициатив. Привели в порядок освещение и отопление.

Обновили фасад, окна заменили на пластиковые. В день открытия здесь состоялся праздник и волейбольный турнир. Спортзал пользуется большой популярностью. Сюда приезжают не только из соседних деревень, но и районов. Впереди даже встреча с командой из Татарстана.