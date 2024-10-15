Похолодание в Башкирии: как водителям подготовиться к зимнему сезону

В республике ожидается сильное похолодание, до -12°. А вот в дневное время погода будет солнечной. Такие перепады температуры стали причиной гололеда, особенно по утрам и поздней ночью. Что советуют специалисты? Стоит ли уже сейчас обращаться в шиномонтажки для того, чтобы переобуть своего железного коня на зиму?

Уже в эти дни специалистам шиномонтажек приходится крутиться, как белкам в колесе. Вернее, с колесом. Рамиль Шахмаметов, житель Алексеевки, увидев в шесть утра на термометре минус 10, понял, что время пришло. Чутье его ни разу за 35 лет водительского стажа не подводило.

В этом году, по данным метеорологов, снег в городах-миллионниках выпадет позже средней многолетней нормы. В Уфе, а также Перми, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде осадки ожидаются в период с 20 по 25 октября.

Ажиотажа в шиномонтажках в целом еще нет. А значит, сейчас можно переобуть машину на зимний период без очередей. Процедура занимает порядка 20 минут, но всё, конечно, зависит от вида работ. С перебортировкой и балансировкой прождать можно и целый час.

Напрячься из-за температурных качелей стоит автовладельцам, выезжающим по утрам и поздней ночью. Именно в это время возможен гололед, и если еще не успели поменять колеса, тогда стоит не забывать элементарные правила на дороге.