В Уфе наградили победителей конкурса видеороликов «Аргымак»

В Уфе наградили победителей республиканского конкурса видеороликов «Аргымак». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья со всего Башкортостана. Также одна работа поступила из Самарской области.

Конкурс был организован республиканским реабилитационным центром совместно с научно-исследовательским институтом «Башкорт аты». Творчество ребят оценивала судебная комиссия. Четырем ребятам вручили дипломы и призы, а после церемонии для всех участников провели экскурсию по ипподрому «Акбузат».