В Уфе открыли мемориальную доску в честь Зайнуллы Габидуллина

Микробиолог, вирусолог и наставник. В Уфе открыли мемориальную доску в честь доктора медицинских наук, профессора Зайнуллы Габидуллина.

Заслуженный деятель науки России и Башкортостана разработал и внедрил в хирургическую практику новые методы лечения ран и инфекций, выделил 21 штамм микроорганизмов, которые до сих пор используются в диагностике инфекционных заболеваний.