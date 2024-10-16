В Уфе открыли мемориальную доску в честь Зайнуллы Габидуллина

Микробиолог, вирусолог и наставник. В Уфе открыли мемориальную доску в честь доктора медицинских наук, профессора Зайнуллы Габидуллина.
Заслуженный деятель науки России и Башкортостана разработал и внедрил в хирургическую практику новые методы лечения ран и инфекций, выделил 21 штамм микроорганизмов, которые до сих пор используются в диагностике инфекционных заболеваний.
На протяжении 30 лет Зайнулла Габидуллин возглавлял кафедру микробиологии и вирусологии Башкирского медуниверситета. Доску установили на стене дома, где жил ученый.